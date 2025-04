Weltausstellung Expo 2025 in Osaka öffnet für Besucher

Osaka: In der japanischen Hafenstadt hat die siebenmonatige Weltausstellung für Besucher eröffnet. Auf dem Areal am Wasser stellen mehr als 160 Länder, Regionen und Organisationen futuristische Neuheiten aus Bereichen wie Medizin, Raumfahrt und Künstlicher Intelligenz aus. Der deutsche Pavillon befasst sich unter anderem mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Über dem Pavillon der Ukraine steht geschrieben: "Nicht zu verkaufen" - eine Anspielung auf den Angriffskrieg Moskaus. Im israelischen Bereich lässt sich ein Stein aus der Klagemauer in Jerusalem bestaunen. Weitere Ausstellungsattraktionen sind ein Marsmeteorit, das längste Sushi-Förderband der Welt sowie ein aus Stammzellen gezüchtetes, schlagendes Mini-Herz. Mittelpunkt des Ausstellungsgeländes ist der sogenannte Große Ring, die größte Holzkonstruktion der Welt. Die Expo Weltausstellung findet alle fünf Jahre an einem anderen Ort statt. Die erste Weltausstellung war 1851 in London.

