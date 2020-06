Weltärztepräsident Montgomery warnt vor Massenveranstaltungen

Nachrichtenarchiv - 06.06.2020 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weltärztepräsident Montgomery findet, dass Massenveranstaltungen noch das ganze Jahr lang auf keinen Fall stattfinden sollten. Wegen der Corona-Pandemie müsse man unbedingt weiter Abstand halten und die Hygieneregeln beachten, so Montgomery in einem Zeitungsinterview. Er warnte, auch Fußballspiele mit Publikum wären verheerend und könnten uns wieder weit zurückwerfen. Dass die Gesundheitsämter derzeit nur wenige Neuinfektionen melden, könne nicht über das Ausmaß der Gefahr täuschen: Viele Infektionen fänden weiterhin im Verborgenen statt. Auch Parteitage sollten nach Ansicht des Weltärztepräsidenten nur online stattfinden. Die CDU will Anfang Dezember ihren Vorsitz auf einem Parteitag neu besetzen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 07:45 Uhr