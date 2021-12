Weltärztepräsident lehnt höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte ab

Nachrichtenarchiv - 27.12.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weltärztepräsident Montgomery hat erneut höhere Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte in Deutschland abgelehnt. Dem BR sagte er, auch Raucher oder Skifahrer müssten sich nicht an den Kosten für ihre Behandlung beteiligen, obwohl sie sich einem erhöhten Gesundheitsrisiko aussetzen. Das sei nicht der Weg, eine höhere Impfquote zu erreichen, so Montgomery. Eine Impfpflicht befürwortete der Weltärztepräsident, einen Impfzwang lehnt er allerdings ab. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hatte vorgeschlagen, die Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte zu erhöhen oder sie an den Behandlungskosten zu beteiligen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 14:00 Uhr