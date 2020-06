WELT: Weiter Probleme bei Schutzmasken

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Beschaffung von Schutzausrüstung kommt es nach wie vor zu Problemen und Verzögerungen. Laut einem Bericht der "Welt" sind von den gut zwei Milliarden von der Bundesregierung gekauften Masken erst rund 600 Millionen in Deutschland eingetroffen. Davon sei ein größerer Teil noch nicht an die Empfänger ausgliefert worden, sondern noch in der Qualitätsprüfung in Depots des Bundes. Das habe das Gesundheitsministerium auf eine Anfrage der FDP-Fraktion mitgeteilt.

