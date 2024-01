Wellinger wird bei Neujahrsspringen Dritter

Garmisch-Partenkirchen: Ski-Springer Andreas Wellinger hat bei der Vierschanzen-Tournee seine Gesamtführung verteidigt. Beim Neujahrsspringen landete der 28-Jährige nach beiden Durchgängen auf Platz drei. Sieger in Garmisch-Partenkirchen wurde der Slowene Anze Lanisek vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Vor den verbleibenden beiden Stationen in Innsbruck und Bischofshofen liegt Oberstdorf-Sieger Wellinger in der Gesamtwertung nun 1,8 Punkte vor Verfolger Kobayashi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 16:45 Uhr