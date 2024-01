Wellinger springt bei Vierschanzentournee aufs Podest

Garmisch-Partenkirchen: Andreas Wellinger ist auch beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee aufs Podest gesprungen. Er wurde Dritter und behält damit die Führung im Gesamtklassement. Der Tagessieg ging an Anže Lanišek aus Slowenien. Zweiter wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi. Das nächste Springen findet am Mittwoch in Innsbruck statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 18:00 Uhr