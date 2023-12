Wellinger siegt beim Auftakt der Vierschanzentournee

Oberstdorf: Andreas Wellinger hat das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee gewonnen. Er verwies den Japaner Ryoyu Kobayashi und Topfavorit Stefan Kraft aus Österreich auf die Plätze zwei und drei. Wellinger, der lange mit den Folgen eines Kreuzbandrisses zu kämpfen hatte und vor zwei Jahren in Oberstdorf noch in der Qualifikation gescheitert war, flog im ersten Durchgang 139,5 und im zweiten 128 Meter weit. Er sprach von seinem mit Abstand schönsten Sieg. Die Lokalmatadoren Philipp Raimund und Karl Geiger wurden sechster und siebter. Die nächste Station der Vierschanzentournee ist Garmisch-Partenkirchen. Dort steht an Silvester die Qualifikation an.

