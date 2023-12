Wellinger siegt beim Auftakt der Vierschanzentournee

Oberstdorf: Bei der Vierschanzentournee hat Andreas Wellinger einen perfekten Start hingelegt. Er setzte sich beim Auftaktspringen in Oberstorf vor mehr als 25.000 Zuschauern gegen die gesamte Konkurrenz durch. Wellinger flog am Abend auf 139,5 und 128 Meter und verwies den Japaner Ryoyu Kobayashi und den Österreicher Stefan Kraft auf die Plätze zwei und drei. Lokalmatador Karl Geiger wurde Siebter, direkt hinter seinem Oberstdorfer Vereinskollegen Philipp Raimund. Pius Paschke kam auf den elften, Stephan Leyhe auf den 24. Platz. Die zweite Station der Vierschanzentournee ist das Neujahrspringen in Garmisch-Partenkirchen. Einen Tag vorher an Silvester gibt es die Qualifikation.

