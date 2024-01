Wellinger hofft beim Neujahrsspringen auf zweiten Sieg

Garmisch-Partenkirchen: Skispringer Andreas Wellinger will beim traditionellen Neujahrsspringen heute seine Führung in der Vierschanzen-Tournee ausbauen. In der Qualifikation gestern belegte der 28-Jährige Platz zwei. Nur der Slowene Anze Lanisek war besser. Wellinger hatte am Freitag den Tournee-Auftakt in Oberstdorf für sich entschieden. Neben ihm starten noch acht weitere Deutsche beim Wettkampf heute. Beginn ist um 14 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 13:15 Uhr