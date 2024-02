Wellbrock gewinnt Silber zum Abschluss der Schwimm-WM

Doha: Olympiasieger Florian Wellbrock hat zum Abschluss der Schwimm-WM in Katar Silber über 1.500 m Freistil gewonnen. Wellbrock sicherte sich nach drei enttäuschenden Rennen bei seinem letzten Auftritt in Doha damit vorzeitig das Olympia-Ticket auf seiner Paradestrecke. Gold ging an den Iren Daniel Wiffen, Bronze holte sich der Franzose David Aubry. Sven Schwarz aus Hannover kam auf Rang sechs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2024 19:30 Uhr