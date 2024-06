Weitspringerin Mihambo holt zum zweiten Mal EM-Gold

Rom: Zum Abschluss der Leichtathletik-EM in Rom hat Weitspringerin Malaika Mihambo Gold geholt. Sie sprang 7,22 Meter weit. Insgesamt gab es gestern fünf Medaillen für das deutsche Team: im Speerwerfen holte Julian Weber Silber. Dreimal Bronze gingen an den Stabhochspringer Oleg Zernikel sowie an die 4x400 und 4x100 Meter-Staffel der Männer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 06:00 Uhr