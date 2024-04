Weiterhin Engpässe bei Lkw-Stellplätzen auf Rastanlagen

Berlin: Entlang der Autobahnen gibt es laut Bundesverkehrsministerium weiterhin zu wenige Parkplätze für Lastwagen, vor allem in den Nachtstunden. Zwar sei die Zahl seit 2018 kontinuierlich gesteigert worden, allerdings reiche dies offenbar nicht aus. Das zeichne sich in der Auswertung der jüngsten Erhebung bereits ab, teilte das Ministerium mit. Die genauen Zahlen sind noch nicht bekannt. 2018 fehlten bereits etwa 23.000 Parkmöglichkeiten an Rastanlagen, neu geschaffen wurden seither rund 3.000 Stellplätze. Kritik kommt unter anderem vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung: Der spricht von "unhaltbaren Zuständen" - für die Fahrer, aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer, etwa wenn LKW auf den Zu- und Abfahrten von Rastplätzen parkten.

