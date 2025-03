Weiteres Todesopfer nach Bahnhofs-Dacheinsturz in Serbien

Weiterer Mensch stirbt nach Unglück in Serbien: Knapp fünf Monate nach dem Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad ist ein 19-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Er ist das 16. Todesopfer. Das Unglück hatte zu Massenprotesten in Serbien geführt. Viele Bürger sehen als Auslöser für den Dacheinsturz mangelhafte Renovierungsarbeiten - verursacht durch Korruption in Regierungskreisen.

