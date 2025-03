Weiteres Opfer nach Einsturz von Bahnhofsdach in Serbien

Belgrad: Rund viereinhalb Monate nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs im serbischen Novi Sad ist ein weiteres Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Das hat das behandelnde Krankenhaus mitgeteilt. Die Zahl der Toten steigt damit auf 16. Das Unglück am 1. November hat landesweite Proteste gegen Korruption und mangelnde Bauaufsicht ausgelöst. Zuletzt demonstrierten am vergangenen Wochenende Hunderttausende in Belgrad gegen die Regierung von Präsident Vucic.

