Weiteres Massengrab mit toten Zivilisten bei Kiew entdeckt

Kiew: In der Nähe der ukrainischen Hauptstadt ist offenbar erneut ein Massengrab mit Dutzenden toten Zivilisten entdeckt worden. Der Gemeindevorsteher sagte, das Grab sei gestern im Dorf Busowa gefunden worden. Die Leichen hätten in einem Graben in der Nähe einer Tankstelle gelegen. Wieviele es sind, sei noch nicht klar. Busowa stand wochenlang unter russischer Besatzung. Nach dem Abzug der russischen Soldaten waren bereits mehrere Massengräber und zahlreiche zivile Todesopfer gefunden worden. Derweil gehen die Gefechte in der Ukraine unvermindert weiter. In der Region Donezk sollen mindestens fünf Zivilisten durch russischen Beschuss getötet worden sein - aus dem Gebiet um Charkiw werden zwei Tote gemeldet. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht. In der Stadt Siewierodonezk in der Region Luhansk sind am frühen Morgen eine Schule und ein Wohnhochhaus beschossen worden - Verletzte hat es dem Gouverneur zufolge aber nicht gegeben. Er hat für heute weitere Evakuierungen angekündigt. Neun Züge stünden bereit, um Einwohner aus der Region Luhansk in Sicherheit zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2022 09:00 Uhr