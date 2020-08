Weiteres Kreuzfahrtschiff in Norwegen wegen Corona-Falls gestoppt

Nachrichtenarchiv - 05.08.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: In Norwegen ist ein weiteres Kreuzfahrtschiff wegen eines Corona-Falls gestoppt worden. Laut Behörden hat die "Seadream 1" heute in Bodø festgemacht; niemand von den 123 Passagieren und 85 Besatzungsmitgliedern darf von Bord. Nach Angaben des Eigentümers ist eine Person, die mittlerweile das Schiff verlassen hat, in Dänemark positiv getestet worden. An Bord habe sie keine Symptome gehabt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.08.2020 12:45 Uhr