Weiterer Zeitplan zum künftigen Regierungsbündnis

Berlin: Die SPD wird ihre Mitglieder über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Der Vorstand beschloss am Abend, dass die Befragung am kommenden Dienstag beginnt und am 29. April endet. Die Abstimmung erfolgt digital. Die CDU entscheidet am 28. April auf einem Parteitag über die Koalitionsvereinbarungen, bei der CSU muss der Parteivorstand zustimmen.

