Weiterer SPD-Abgeordneter wirbt offen für Pistorius

Berlin: In der SPD wächst offenbar der Widerstand gegen eine erneute Spitzenkandidatur von Kanzler Scholz. Erstmals sprachen sich wegen der niedrigen Beliebtheitswerte von Scholz zwei Parlamentarier öffentlich gegen eine weitere Kanzlerkandidatur des 66-Jährigen aus. Der Bundestagsabgeordnete Weingarten hielt es in einem SZ-Interview für sinnvoller, dass die Sozialdemokraten mit Verteidigungsminister Pistorius an der Spitze in den Wahlkampf ziehen. Ähnlich äußerte sich sein Fraktionskollege Arlt aus Mecklenburg-Vorpommern im "Tagesspiegel" von morgen. Einer neuen Umfrage zufolge ist auch die Parteibasis mehrheitlich für Pistorius. Scholz will aber an einer erneuten Kandidatur festhalten. Angesprochen auf die innerparteilichen Widerstände sagte Scholz vor dem Abflug zum G20-Gipfel in Rio de Janeiro, die SPD und er seien bereit, in den Wahlkampf zu ziehen - übrigens mit dem Ziel zu gewinnen.

