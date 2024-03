Weiterer Polizeieinsatz bei Fahndung nach Ex-RAF-Terroristen endet ohne Festnahmen

Berlin: Bei der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen hat die Polizei am Abend eine weitere Wohnung in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Festnahmen gab es dabei aber nicht, erklärte eine Sprecherin des zuständigen Landeskriminalamtes Niedersachsen. Zuvor hatte die Polizei bereits ein Gelände nur wenige Kilometer entfernt durchsucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der gesuchte frühere RAF-Terrorist Garweg in einem dort abgestellten Wohnwagen gelebt hat. Dieser sei beschlagnahmt und zu weiteren Untersuchungen abtransportiert worden. Zwischenzeitlich wurden zehn Menschen zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen. Garweg und Staub sollen mit der am Montag festgenommenen früheren RAF-Terroristin Klette mehrere Raubüberfälle verübt haben. Das Trio wird der dritten Generation der linksextremistischen Rote Armee Fraktion zugerechnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 00:00 Uhr