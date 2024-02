Weiterer mutmaßlicher verdächtiger RAF-Terrorist ist wieder auf freiem Fuß

Hannover: Nach der Festnahme der früheren mumaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette hat sich ein weiterer Verdachtsfall als unbegründet erwiesen. Wie das zuständige Landeskriminalamt Niedersachsen mitteilte, handelt es sich bei dem vorgestern in Berlin festgenommenen Mann nicht um eines der noch gesuchten Ex-RAF-Mitglieder Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Straub. Der zunächst Verdächtige sei wieder auf freiem Fuß, die Fahndung nach den beiden noch flüchtigen Straftätern dauere an, hieß es. Den ehemaligen RAF-Terroristen der sogenannten dritten Generation, Klette, Garweg und Straub, wird unter anderem versuchter Mord sowie eine Reihe von schweren Raubüberfällen vorgeworfen. Alle drei waren bereits in den 90er Jahren untergetaucht. Daniela Klette befindet sich seit ihrer Festnahme in Berlin-Kreuzberg am Montag in Untersuchungshaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 09:15 Uhr