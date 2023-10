Weiterer kleiner Hilfskonvoi erreicht den Gazastreifen

Rafah: Von Ägypten aus sind heute weitere Hilfsgüter in den Gazastreifen gebracht worden. Am Nachmittag erreichten 17 Lastwagen aus Ägypten den Grenzposten Rafah. Beladen sind sie laut dem ägyptischen Roten Halbmond mit Medizin, Essen und anderen Hilfsgütern. Israel untersagt es weiter, das größere Mengen Treibstoff die Grenze passieren dürfen, denn der könnte in die Hände der Hamas geraten. Nach Informationen des ARD-Studios Tel Aviv sind aber innerhalb des Gazastreifens einzelne Tanklaster unterwegs. Sie bringen Treibstoff aus Lagern der Vereinten Nationen zu Krankenhäusern, damit deren Stromgeneratoren weiter laufen können. Die Hamas setzt derweil ihre Angriffe auf Israel fort, und Israel kämpft an drei Fronten gegen vermutete Terrorstellungen: Im Gazastreifen, im Libanon und im Westjordanland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 17:00 Uhr