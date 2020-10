Weiterer Corona-Test bei Steinmeier fällt negativ aus

Söder erwägt offenbar neuen Corona-Grenzwert

München: Bayerns Ministerpräsident Söder zieht offenbar einen neuen Corona-Grenzwert mit zusätzlichen Beschränkungen in Betracht. Nach BR-Informationen soll bei der bayerischen Corona-Ampel eine neue Stufe oberhalb des Inzidenzwertes von 50 eingeführt werden. Demnach nannte Söder in einer CSU-Fraktionssitzung am Vormittag einen neuen Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Details ließ er offen. Zuletzt hatten immer mehr Regionen in Bayern und auch in Deutschland diesen Wert teils deutlich überschritten. Bundesweiter Spitzenreiter ist derzeit der Landkreis Berchtesgadener Land mit 262 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dort gilt seit gestern ein faktischer Lockdown. Söder will sich heute gegen 13 Uhr in einer Regierungserklärung äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2020 11:00 Uhr