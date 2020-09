Weiterer belarussischer Oppositionspolitiker ist in Belarus festgenommen worden

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus ist ein weiterer Oppositionspolitiker verschwunden. Medienberichten zufolge wurde Maxim Snak sei vom staatlichen Ermittlungskomitee in Gewahrsam genommen worden. Der 39-Jährige ist im Präsidium des Koordinierungsrates und eines der bekannten Gesichter der Opposition. Auf Bildern ist zu sehen, wie Snak von Maskierten begleitet und abgeführt wird. Die Behörden gehen gegen den Koordinierungsrat vor, die meisten Mitglieder wurden festgenommen oder zur Ausreise gedrängt. Nach wie vor unklar ist, wie es der belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikowa geht, die derzeit von Sicherheitskräften in Belarus festgehalten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 11:00 Uhr