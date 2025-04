Weiterer Aufnahmeflug für Menschen aus Afghanistan in Deutschland gelandet

In Leipzig ist am Abend ein weiteres Flugzeug mit als gefährdet eingestuften Menschen aus Afghanistan gelandet: Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, waren 138 Afghanen an Bord. Diese hätten verbindliche Aufnahmezusagen Deutschlands gehabt. Alle hätten zuvor "zahlreiche Sicherheitsüberprüfungen" durchlaufen. Bei den Afghanen handelt es sich etwa um Ortskräfte, die deutsche Soldaten jahrelang unterstützt und sich selbst in Gefahr gebracht hätten, hieß es. Die Union mit ihrem wohl künftigen Kanzler Merz sieht diese Aufnahmeprogramme kritisch und will sie aussetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 00:00 Uhr