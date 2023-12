Weiterer Anstieg bei Unfällen mit E-Scootern in Bayern

München: Die Unfälle mit E-Scootern haben auf den Straßen im Freistaat heuer erneut deutlich zugenommen. Das geht aus Daten des Bayerischen Innenministeriums hervor. Demnach stieg die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allein bis Ende Oktober um 12,3 Prozent auf 1216 an. Die Zahl der Verletzten legte ebenfalls zu und stieg auf 1148. Ein Mensch kam in diesem Jahr beim E-Scooter-Fahren ums Leben. Insgesamt waren in diesem Jahr weniger Fahrer in Unfälle verwickelt, die unter Alkoholeinfluss standen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 06:00 Uhr