Weiterer Anführer der Proud Boys zu langer Haftstrafe verurteilt

Washington: In den USA sind weitere Rechtsradikale wegen des Sturms auf das Kapitol in Washington verurteilt worden. Einer der Anführer der Gruppe Proud Boys, Ethan Nordean, erhielt eine Haftstrafe von 18 Jahren - unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung. Ein anderes Mitglied der Organisation wurde zu zehn Jahren verurteilt. Sie führten den Angriff auf das Kapitol an. Damit sollte eine Machtübergabe des abgewählten Präsidenten Trump an den Wahlsieger Biden verhindert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 01:00 Uhr