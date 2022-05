Weitere Zivilisten verlassen Mariupol mit Bussen

Nachrichtenarchiv - 02.05.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Evakuierung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol wird fortgesetzt. Nach Angaben der Stadtverwaltung haben einige Zivilisten die Stadt in Bussen verlassen, weitere Fahrten sollen heute noch folgen. In der Stadt sollen sich noch rund 100.000 Menschen aufhalten, dazu kommen noch hunderte Zivilisten auf dem Gelände des Stahlwerks, das von russischen Truppen umzingelt ist. Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente gehen dort immer mehr zur Neige. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte, dass in Mariupol erstmals eine zweitägige Waffenruhe eingehalten wurde. Andere Orte im Osten der Ukraine werden aber weiterhin mit Raketen beschossen. Das russische Militär hat nach Angaben des ukrainischen Generalstabs mehrere Bataillone aus Mariupol abgezogen. Die Soldaten seien an andere Frontabschnitte verlegt worden.

