Weitere wichtige Meldungen

Nachrichtenarchiv - 24.02.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Weitere Meldungen kurz zusammengefasst: Aufgrund des Ukraine-Konflikts haben CSU, SPD und FDP in Bayern ihren politischen Aschermittwoch abgesagt. SPD-Landeschef von Brunn betonte, nun stehe die Sorge um die Menschen in der Ukraine und den Frieden im Vordergrund. In Nordrhein-Westfalen stehen Betreiber von 14 Corona-Testzentren unter Betrugsverdacht. Sie sollen in großem Stil Schnelltests abgerechnet, die sie gar nicht durchgeführt haben. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ermittelt gegen neun Beschuldigte im Alter von 22 bis 57 Jahren. Der deutsche Arbeitsmarkt hat zuletzt mehr freie Stellen geboten als jemals zuvor. Laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gab es im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 insgesamt 1,69 Millionen offene Stellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 12:00 Uhr