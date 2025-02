Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Bayern

Kulmbach: Die Gewerkschaft Verdi hat ab heute weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in ganz Bayern angekündigt. So sind zum Beispiel Beschäftigte von Stadt, Landratsamt und Stadtwerken in Kulmbach heute zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Morgen ist Bamberg betroffen, am Mittwoch ist ein bayernweiter Jugendstreiktag der Auszubildenden und dual Studierenden geplant.

