Weitere Vermisste nach Brand in Discothek in Murcia

Murcia: Am Tag nach der Brandkatastrophe in mehreren Discotheken in der Stadt in Südspanien werden nach wie vor Menschen vermisst. Wie viele genau, können die Rettungskräfte derzeit nicht sagen. Die Feuerwehr sucht in den Trümmern weiter nach Opfern. Die Zahl der Toten wird bisher mit 13 angegeben. Gestern Früh war das Feuer in einer Diskothek in Murcia ausgebrochen und hatte sich auf zwei benachbarte Clubs ausgeweitet. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang nicht klar. Es gibt aber Spekulationen, dass ein defekter Scheinwerfer die Katastrophe ausgelöst haben könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 07:00 Uhr