Weitere Unruhen aus Sri Lanka gemeldet

Colombo: In Sri Lanka bleibt die Lage auch nach der Flucht von Staatspräsident Rajapaksa angespannt. Die Demonstranten hatten zwar ihren Rückzug aus den von ihnen besetzten Regierungsgebäuden gemeldet. Trotzdem soll es in der Hauptstadt Colombo erneut gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten gegeben haben. Das berichtet eine lokale Nachrichtenagentur. Der Erzbischof von Colombo soll die Menschen dazu aufgerufen haben, das bisher Erreichte nicht durch unüberlegte Aktionen zu gefährden und nicht zu weiteren Protesten in die Hauptstadt zu kommen. Der geflohene Staatspräsident Rajapaksa soll mittlerweile auf dem Weg nach Singapur sein. Anders als zugesagt, ist er bisher nicht zurückgetreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2022 17:00 Uhr