Weitere Tote nach Gewaltexzessen in Israel und im Westjordanland

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jerusalem: Nach dem verheerendsten Anschlag in Israel seit 2008 mit sieben Toten gibt es heute wieder Opfer auf palästinensischer Seite. Nach israelischen Militärangaben erschoss ein Wachmann nahe einer Siedlung im Westjordanland einen angeblich bewaffneten 18-jährigen Palästinenser. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte außerdem mit, ein 24-Jähriger sei seinen Schussverletzungen erlegen, die er am Donnerstag bei einer Razzia im Flüchtlingslager Dschenin erlitten hatte. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist damit auf zehn gestiegen, zwei von ihnen waren Zivilisten. Nach dem Attentat in Jerusalem hatte Regierungschef Netanjahu harte Schritte angekündigt: So soll für Israelis der Erwerb von Schusswaffen einfacher werden. Außerdem sollen Attentäter-Familien kollektiv bestraft werden. Israels Militär hat heute das Haus des Attentäters vom Freitag abgeriegelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 17:00 Uhr