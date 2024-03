Weitere Streiks beeinträchtigen den Flugverkehr

München: Die Deutsche Bahn ist nach dem 24-stündigen Wellenstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder mit normalem Fahrplan unterwegs. Anders sieht das am Münchner Flughafen aus - seit den frühen Morgenstunden haben die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa ihre Arbeit eingestellt. Nach Angaben des Unternehmens wurden deshalb insgesamt 400 Flüge für etwa 50 000 Fluggäste gestrichen. Die Lufthansa hatte angekündigt, trotzdem zwölf Maschinen nach Frankfurt zu schicken, damit Münchner Passagiere von dort ihre Reise starten können. Andere Airlines sind von dem Streik nicht betroffen. Für das Lufthansa-Bodenpersonal starten heute die nächsten Tarif-Verhandlungen. Verdi kündigte bereits an, morgen an weiteren Flughäfen streiken zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 09:00 Uhr