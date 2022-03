Weitere russische Angriffe in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Ukraine meldet auch in der Nacht aus mehreren Städten Angriffe der russischen Armee. Flugzeuge hätten im Nordosten die Umgebung von Sumy bombardiert, berichten lokale Behörden. Dabei seien Wohngebiete und eine Gasleitung getroffen worden. Im Süden des Landes sollen Raketenwerfer zum Einsatz gekommen sein. Aus Mariupol werden mehr als 1.200 getötete Zivilisten gemeldet. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurde in der Hafenstadt auch eine Geburtsklinik beschossen. Mindestens 35.000 Zivilisten konnten laut Selenskyj gestern aus belagerten Städten in Sicherheit gebracht werden - auch aus Gebieten rund um die Hauptstadt Kiew.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 05:00 Uhr