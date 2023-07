Weitere Rhodos-Urlauber werden ausgeflogen

Meldungsarchiv - 24.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Reiseveranstalter wollen bis heute Abend rund 2.700 Urlauber von der griechischen Insel ausfliegen. Wie der griechische Tourismusminister sagte, handelt es sich vor allem um Deutsche, Briten und Italiener. Gestern haben demnach bereits knapp 1.500 Gäste die Insel verlassen. Am Wochenende waren etwa 19.000 Menschen vor den Waldbränden auf Rhodos aus ihren Häusern und Hotels in Sicherheit gebracht worden. Auch auf der Insel Korfu erzwang ein Waldbrand Evakuierungen. Vor dem Parlament bedankte sich Ministerpräsident Mitsotakis bei allen Einsatzkräften. Ihnen sei es zu verdanken, dass es bisher keine Opfer gegeben habe. Mitsotakis sagte, man befinde sich in Sachen Waldbrände im Krieg. Dieser Zustand sei auf den Klimawandel zurückzuführen, fügte der konservative Politiker hinzu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 18:15 Uhr