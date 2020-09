Weitere Regierungskritiker in Belarus festgenommen

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus gehen Sicherheitskräfte trotz Reformversprechen von Präsident Lukaschenko weiter gegen Oppositionelle vor. Sie nahmen eine Regierungskritikerin fest, die der Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung beschuldigt wird. Darüber hinaus nahmen Sicherheitskräfte den Streikanführer einer der wichtigsten Industriestätten von Belarus in Gewahrsam.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 01:00 Uhr