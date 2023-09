Weitere Pannen mit Wahlzetteln in Bayern

München: Im Vorfeld der Wahl in Bayern sind weitere Pannen mit Wahlunterlagen bekannt geworden. Nach Angaben der Behörden gibt es in Oberbayern vereinzelt Fälle, bei denen die Klebestreifen der Wahlbriefumschläge schlecht haften. In Tirschenreuth in der Oberpfalz meldete eine Briefwählerin einen fehlerhaft zugeschnittenen Zettel für die Bezirkstagswahl. Gestern hatte die Stadt Weiden von Pannen bei Briefwahl-Zetteln berichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 01:00 Uhr