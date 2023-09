Weitere Pannen mit Wahlzetteln in Bayern

München: Im Vorfeld der Landtags- und Bezirkswahl in Bayern sind weitere Pannen mit Wahlunterlagen bekannt geworden. Nach Angaben der Behörden gibt es in Oberbayern vereinzelt Fälle, bei denen die Klebestreifen der Wahlbriefumschläge kaum oder gar nicht haften. In Tirschenreuth in der Oberpfalz meldete eine Briefwählerin einen fehlerhaft zugeschnittenen Zettel für die Bezirkswahl. Erst gestern hatte die Stadt Weiden von Pannen mit Briefwahl-Zetteln berichtet. Den Angaben zufolge müssen tausende Bürger des Wahlkreises informiert werden, weil sie möglicherweise falsche Unterlagen erhalten haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 19:00 Uhr