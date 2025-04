Weitere Nachbeben erschüttern Istanbul

Istanbul: In der türkischen Millionenstadt reißt die Erdbebenserie nicht ab. Der Katastrophendienst Afad meldete am Morgen weitere Nachbeben, darunter eines der Stärke 4,1. Aus Sorge vor weiteren Erschütterungen haben zahlreiche Menschen die Nacht im Freien verbracht. Medien des Landes berichten, dass viele etwa in Parks Zelte aufgeschlagen hätten. Die Zahl der Verletzten nach dem schweren Beben gestern gibt das Gesundheitsministerium inzwischen mit rund 250 an. Die Menschen verletzten sich demnach, als sie in Panik aus Gebäuden sprangen oder zu klettern versuchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2025 08:00 Uhr