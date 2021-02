Weitere Mitglieder der "Gruppe Freital" müssen in Haft

Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Das Oberlandesgericht Dresden hat vier weiteren Mitgliedern der Terrorgruppe "Freital" den Prozess gemacht. Ein Mitglied der rechtsextremen Vereinigung muss für zweieinhalb Jahre in Haft. Zwei weitere kamen mit Bewährungsstrafen von zwei Jahren davon. Außerdem verurteilten die Richter eine Unterstützerin der "Gruppe Freital" zu einer Bewährungsstrafe. In dem Prozess ging es unter anderem um einen Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Freital in Sachsen im Jahr 2015. Das Verfahren war schon das zweite im Zusammenhang mit der Terrorgruppe.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.02.2021 13:15 Uhr