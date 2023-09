Weitere Leichenfunde nach Überschwemmungen in Libyen

Darna: Eine Woche nach den Überflutungen in Libyen werden immer noch täglich Dutzende von Leichen geborgen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von vielen Tausend Vermissten. Laut der Zeitung "Times of Malta" entdeckten maltesische Rettungskräfte in einer libyschen Bucht mehrere hundert Leichen. Die Hilfsorganisation "Islamic Relief" erklärte, in der besonders betroffenen Stadt Darna wachse das Risiko von Krankheiten, die durch Wasser übertragen würden wie etwa Cholera. Es mangele außerdem an Nahrungsmitteln, Unterkünften und Medikamenten. Ein Sprecher sagte - wörtlich - "Die Stadt riecht nach Tod".

