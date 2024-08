Weitere Leiche aus gesunkener Yacht geborgen

Palermo: Drei Tage nach dem Untergang der Luxusyacht "Bayesian" vor der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist die Leiche des britischen Milliardärs Lynch aus dem Inneren des Segelboots geborgen worden. Spezialtaucher brachten den Körper aus dem Schiff, das in 50 Metern Tiefe auf Grund liegt, an die Oberfläche. Damit wird nur noch seine 18-jährige Tochter vermisst. Bei dem Unglück am Montag kamen insgesamt sieben Menschen ums Leben. 15 Personen haben den Untergang überlebt, darunter Lynchs Ehefrau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2024 11:15 Uhr