Weitere Länder führen Testpflicht für China-Reisende ein

Paris: Angesichts der angespannten Corona-Lage in China führt auch Frankreich eine Testpflicht für Reisende aus dem Land ein. Das teilte Frankreichs Gesundheitsminister Braun mit. Demnach muss beim Abflug in der Volksrepublik ab dem 1. Januar ein Corona-Test vorgelegt werden. Während des Flugs nach Frankreich gilt eine Maskenpflicht, bei der Ankunft wird ein PCR-Test gemacht. Alle positiven Proben sollen zur epidemiologischen Überwachung systematisch analysiert werden. Auch Spanien und Südkorea kündigten eine Testpflicht an. Italien, die USA und Indien hatten zuvor schon Beschränkungen für China-Reisende eingeführt oder angekündigt. Eine entsprechende Testpflicht soll auch für Großbritannien gelten. Gesundheitsminister Lauterbach hält das für Deutschland aktuell noch nicht für notwendig. Er kündigte aber ein engmaschiges "Varianten-Monitoring" an den Flughäfen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2022 21:45 Uhr