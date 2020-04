Weitere Länder führen Maskenpflicht ein

Nachrichtenarchiv - 22.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Bundesländer führen eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus ein. Von kommenden Montag an muss man auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg beim Einkaufen sowie bei der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln Mund und Nase bedecken. In Bayern gilt die Maskenpflicht ebenfalls ab Montag in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Patientenschützer fordern wegen der Mundschutzpflicht in zahlreichen Bundesländern Unterstützung durch die öffentliche Hand bei der Beschaffung von Masken. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, nannte es unverantwortlich, die Bürger in dieser Frage im Stich zu lassen. Das treibe die Menschen in die Hände von Geschäftemachern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 12:00 Uhr