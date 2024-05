Weitere Länder fordern Rückzug Israels aus Rafah

Gaza: Während die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erneut in eine Sackgasse geraten sind, stößt das israelische Militär tiefer in die Außenbezirke von Rafah vor. UN-Generalsekretär Guterres sagte, ein massiver Bodenangriff in Rafah mache die Bemühungen zunichte, die Menschen in der drohenden Hungersnot zu unterstützen. In einem neuen Eilantrag an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag forderte Südafrika, einen Völkermord an den Palästinensern zu verhindern. Israels Armee müsse sich sofort aus Rafah zurückziehen. Das fordert auch Frankreich. Inzwischen heißt es aus Washington, dass die israelische Armee im Gazastreifen mit amerikanischen Waffen möglicherweise gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 09:30 Uhr