Weitere kanadische Stadt muss wegen Waldbränden evakuiert werden

Ottawa: Wegen der Waldbrände in Kanada muss eine weitere Stadt evakuiert werden. Dabei handelt es sich um die 4.000-Einwohner-Stadt Hay River in den Nordwest-Territorien. Die Regionalregierung wies alle Menschen dort an, zum Flughafen zu fahren und dort auf Anweisungen zu warten. Heftiger Wind hat die Brände zur einer kilometerlangen Flammenwand anschwellen lassen. Selbst Feuerwehrleute müssen das Gebiet deshalb verlassen.

