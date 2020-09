Weitere Hinweise auf Fehlverhalten von Polizisten in NRW

Nachrichtenarchiv - 23.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Im Skandal um rechtsextreme Umtriebe bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gibt es möglicherweise weitere Fälle. Nach Angaben von Innenminister Reul sind bei den Behörden zahlreiche Hinweise aus Polizeikreisen eingegangen. Im Interview mit der Zeitung "Die Welt" sprach der CDU-Minister von "Fehlverhalten der Kollegen", ohne näher darauf einzugehen. Der Innenminister brachte auch eine Verschärfung des Disziplinarrechts ins Spiel. Ziel müsse sein, "dass man bei Extremisten in den eigenen Reihen handlungsfähig bleibe, so Reul. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Polizisten in NRW in Chatgruppen rechtsextremistische Hetze verbreitet haben sollen. 30 Beamte wurden vom Dienst suspendiert, gegen 14 laufen Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst, gegen zwölf wird strafrechtlich ermittelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.09.2020 02:00 Uhr