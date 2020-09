Weitere Festnahmen in Belarus - Generalstreikt angekündigt

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus gehen Sicherheitskräfte trotz Reformversprechen von Präsident Lukaschenko weiter gegen Oppositionelle vor. Sie nahmen eine Regierungskritikerin fest - sowie den Anführer eines Streiks in einer der wichtigsten Industriestätten von Belarus. Nachdem am Sonntag wieder zehntausende Menschen gegen den umstrittenen Wahlsieg von Präsident Lukaschenko demonstriert hatten, versprach dieser Reformen. Die Opposition nannte das jedoch unlaubwürdig und rief für heute zu einem landesweiten Generalstreik auf. Gleichzeitig kündigte sie an, eine Partei zur Erneuerung von Belarus zu gründen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 05:00 Uhr