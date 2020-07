Weitere Festnahme im Fall Wirecard

Nachrichtenarchiv - 06.07.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat es eine weitere Festnahme gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, ist der Chef eines Wirecard-Tochterunternehmens aus Dubai in München verhaftet worden. Er hatte sich den deutschen Strafverfolgern gestellt. Ihm werden besonders schwerer gemeinschaftlicher Betrug sowie Beihilfe zu anderen Straftaten vorgeworfen. Bei Wirecard hatten in der Bilanz 1,9 Milliarden Euro gefehlt. Das Unternehmen musste eingestehen, dass das Geld vermutlich gar nicht existiert. Nach dem Absturz an der Börse hat Wirecard inzwischen Insolvenz angemeldet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 19:45 Uhr