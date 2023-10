Weitere EU-Flüge starten Richtung Gazastreifen

Gaza: Heute sollen zwei weitere EU-Flüge mit Hilfen für das Kriegsgebiet starten. Nach Aussage von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sind für die kommenden Tage darüber hinaus weitere Flüge geplant. Bisher hätten Transporte bereits 56 Tonnen Hilfsgüter nach Ägypten gebracht, die in den Gazastreifen geliefert worden seien, betonte von der Leyen weiter. Zusammen mit den EU-Staats- und Regierungschefs hat sich die EU-Kommission am ersten Tag des Gipfels in Brüssel darauf geeinigt, dass es Feuerpausen zwischen Israel und den Hamas und geschützte Korridore geben soll, um mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern, müsse auch die palästinensische Autonomiebehörde einbezogen werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Darin befürworten die Länder zudem eine baldige internationale Friedenskonferenz für den Nahen Osten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 08:00 Uhr